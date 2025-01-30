Инфекционист рассказала, чем опасна найденная в ввозимой в РФ курице листерия

Обитающая в земле бактерия листерия таит в себе огромную опасность для здоровья человека, поражая в том числе центральную нервную систему. О том, какие болезни она может вызвать, рассказала в беседе со «Звездой» профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мексина.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что в партии импортированного из Казахстана в Россию мяса птицы обнаружили опасную бактерию. Это первое выявленное нарушение в этом году.

По словам инфекциониста, эта листерия может попасть в организм человека, например, при употреблении плохо промытых продуктов или продолжительном контакте с почвой. Наибольшую опасность листерия представляет для беременных.

«Если беременная женщина заболела листериозом, это может привести к выкидышу или рождению ребенка, которому передастся по наследству эта инфекция. А у ребенка может тяжело проходить это заболевание», - уточнила эксперт.

Кроме того, эта бактерия способна вызвать в том числе менингит, сепсис, пневмонию и гепатит. Чаще всего от листерии эти заболевания проявляются у людей, чувствительных к инфекциям.