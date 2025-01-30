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В США автора санкций против РФ Менендеса приговорили к 11 годам тюрьмы

Роберт Менендес-старший прославился лоббированием интересов иностранных государств и как автор «матери всех санкций» в отношении России.
Дарина Криц 2025-01-30 01:53:09
© Фото: IMAGO Victor M. Matos Globallookpress

В США к 11 годам тюремного заключения приговорили бывшего сенатора Роберта Менендеса-старшего. Его обвинили в получении взяток и лоббировании интересов иностранных правительств. Он также прославился как автор многочисленных санкций в отношении России.

Как сообщил телеканал BBC, бывшего сенатора Нью-Джерси Роберта (Боба. - Прим. ред.) Менендеса уличили в получении взяток.

«В июле прошлого года присяжные признали Менендеса виновным по 16 пунктам за принятие подарков, включая золотые слитки, наличные и Mercedes-Benz в обмен на помощь иностранным правительствам», - сообщили журналисты.

Государственное обвинение в лице прокуроров требовало для бывшего сенатора 15-летнего тюремного заключения, апеллируя тем, что его преступления имеют «редкую тяжесть».

Роберту Менендесу 71 год, поэтому его адвокаты просили назначить наказание в виде более короткого срока вместе с общественными работами. Экс-политик обратился к залу суда перед вынесением приговора. Плача, он заявил, что потерял все, кроме семьи.

Суд присяжных 16 июля 2024 года признал его виновным, и уже в августе Менендес ушел в отставку с поста сенатора.

В 2019 году группа американских сенаторов, среди которых был и Роберт Менендес, обсуждали очередные антироссийские санкции в отношении банков РФ и проектов сжиженного природного газа за ее пределами, а также в отношении киберсектора российской экономики.

#сша #Нью-Йорк #суд #Антироссийские санкции #Роберт Менендес
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