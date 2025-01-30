В Подмосковье задержали россиянина, устроившего поджоги по заданию СБУ

В Московской области силовики задержали россиянина, который по заданию сотрудника Службы безопасности Украины поджег железнодорожный релейный шкаф, находящийся на ремонте военный тягач, вышку сотовой связи и склад коммерческого предприятия. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Преступник в 2023 году самостоятельно вышел на связь с сотрудником СБУ. Украинская агентура обучила его мерам конспирации и способам изготовления зажигательных устройств.

За серию диверсий россиянину пообещали передать документы для эвакуации в Европу. Однако после последнего поджога «куратор» исчез.

На задержанного завели уголовное дело. Оно возбуждено по статье за диверсии.