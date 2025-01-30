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В ЦДРА состоялась научная конференция об опыте Великой Победы над фашизмом

В конференции принял участие 107-летний ветеран ВОВ Степан Тюшкевич, он рассказал о противостоянии двух идеологий - СССР и фашистской Германии.
Анастасия Бобылева 2025-01-30 00:21:00
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Центральном Доме Российской Армии состоялась научно-практическая конференция «Поворот всемирной истории. Опыт Великой Победы над фашизмом». Ее организовали Научно-исследовательский институт (военной истории) ВАГШ ВС РФ и Военно-философское общество Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил («Мегапир»). Мероприятие прошло в среду 29 января.

Участники конференции обсудили решающую роль СССР и Красной Армии в разгроме германского нацизма с философской и военно-исторической точек зрения, а также обосновали недопустимость разрушения сложившейся после Второй мировой войны системы международной безопасности. Для аргументации они использовали труды участника ВОВ, Почетного председателя Военно-философского общества Ассоциации, Почетного профессора Военного университета МО РФ, ведущего научного сотрудника НИИ (ВИ) ВАГШ ВС РФ Степана Тюшкевича, которому исполнилось 107 лет со дня рождения. Его работы посвящены проблемам философии Великой Победы.

Сам ветеран на встречу приехать не смог, однако принял участие в конференции по видеосвязи. Он рассказал, что Великая Отечественная война показала противостояние двух идеологий, в рамках которых один народ смог ради своих целей сражаться до самопожертвования, а другой был готов уничтожить человечество.

«С первых же дней войны обнаружилось, что фашистская Германия осуществляет политические, стратегические планы переустройства мира на принципах зла, насилия, на принципах уничтожения народа. И по существу столкнулись в войне два мировых проекта: красный проект осуществлял Советский Союз и его союзники - по идеологии, по социальному настрою, а черный проект - фашистская Германия со своими союзниками», - объяснил Тюшкевич.

По его словам, идея гуманизма победила тогда, когда и капиталистические страны увидели, что идеология фашизма несет агрессию, от которой пострадают не только социалистические государства, но и другие.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы. Церемония прошла 27 января, в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

#в стране и мире #история #Великая Отечественная война (ВОВ) #Вторая мировая война #конференция #Ветеран
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