В Шереметьево поймали украинца с украшениями на 68 млн рублей

У прибывшего в Россию гражданина Украины обнаружили ювелирные украшения и наручные часы стоимостью порядка 68 миллионов рублей. В течение 30 дней с момента въезда в страну он не обратился в специальный орган и не задекларировал ценности.

Украинца задержали сотрудники таможенной службы московского аэропорта Шереметьево. Как сообщил 360.ru со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру, в процессе проверки установлено, что он пытался незаконно ввезти эти товары в Россию.

После чего надзорное ведомство направило в Химкинский городской суд Московской области исковое заявление о признании драгоценностей «бесхозяйными» и обращении их в собственность России. Суд этот иск удовлетворил.