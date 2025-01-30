МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Шереметьево поймали украинца с украшениями на 68 млн рублей

Химкинский городской суд вынес решение обратить изъятые ювелирные украшения и наручные часы в собственность РФ.
Дарина Криц 2025-01-30 00:16:31
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

У прибывшего в Россию гражданина Украины обнаружили ювелирные украшения и наручные часы стоимостью порядка 68 миллионов рублей. В течение 30 дней с момента въезда в страну он не обратился в специальный орган и не задекларировал ценности.

Украинца задержали сотрудники таможенной службы московского аэропорта Шереметьево. Как сообщил 360.ru со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру, в процессе проверки установлено, что он пытался незаконно ввезти эти товары в Россию.

После чего надзорное ведомство направило в Химкинский городской суд Московской области исковое заявление о признании драгоценностей «бесхозяйными» и обращении их в собственность России. Суд этот иск удовлетворил.

#в стране и мире #Аэропорт #Шереметьево #драгоценности #украинец #задержали #ювелирные украшения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 