«Лошадь Империи»: в Москве представили фильм о легендарной русской верховой

Киноленту создали при поддержке Кремлевской школы верховой езды.
Виктория Бокий 09-12-2025 08:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве состоялась премьера документального фильма о легендарной отечественной породе лошадей - «Русская верховая - лошадь Империи». На съемки авторов вдохновил образ кавалеристов - героев-победителей Отечественной войны 1812 года.

Бедственное положение уникальной породы и заводчиков, спасающих ее от полного исчезновения, - проблема, которую поднимают создатели кинокартины. Ленту создали при поддержке Кремлевской школы верховой езды. О дальнейших планах команды рассказал руководитель Департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Сергей Хлебников.

«Создание этого фильма - одно из направлений нашей деятельности. Мы хотим поддержать отечественных конезаводчиков, энтузиастов, которые находятся в очень сложной ситуации, которые возрождают породы истинно российского и советского недалекого прошлого... Это фильм не столько о лошадях, сколько о нас, людях», - сказал генерал-лейтенант Хлебников.

Фильм стал результатом колоссального труда огромной команды. Только на монтаж у авторов ушел целый год. За кадром нет голоса диктора - особенность ленты в том, что история создания породы передана словами заводчиков, тренеров, специалистов Кремлевской школы верховой езды и Института коневодства.

#премьера #документальный фильм #лошадь #кремлевская школа верховой езды #лошадь империи #русская верховая лошадь
