В Новосибирске эвакуировали 670 студентов из горящего педколледжа

В педагогическом колледже в Новосибирске произошло возгорание в одном из кабинетов на третьем этаже. Об этом передает МЧС России по региону.

Сообщается, что огонь перешел с кабинета на кровлю здания. Из учебного заведения эвакуировали 670 студентов. О пострадавших информации нет.

Для борьбы с огнем задействована высотная пожарная техника и усилена группировка необходимых спасательных сил. На месте происшествия развернули штаб пожаротушения.

По словам местной администрации, внутри здания сейчас людей нет. Тушат пожар 67 человек и 17 единиц техники.