МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Новосибирске эвакуировали 670 студентов из горящего педколледжа

Возгорание произошло в одном из кабинетов на третьем этаже.
Виктория Бокий 09-12-2025 07:50
© Фото: mchs54, Telegram © Видео: mchs54, Telegram

В педагогическом колледже в Новосибирске произошло возгорание в одном из кабинетов на третьем этаже. Об этом передает МЧС России по региону.

Сообщается, что огонь перешел с кабинета на кровлю здания. Из учебного заведения эвакуировали 670 студентов. О пострадавших информации нет.

Для борьбы с огнем задействована высотная пожарная техника и усилена группировка необходимых спасательных сил. На месте происшествия развернули штаб пожаротушения.

По словам местной администрации, внутри здания сейчас людей нет. Тушат пожар 67 человек и 17 единиц техники.

#в стране и мире #пожар #студенты #Новосибирск #огонь #эвакуация #колледж
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 