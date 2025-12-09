Участники спецоперации рассказали свои истории в музее «Дорога памяти»

О своем прадеде Константин знал немного - только то, что свое имя он получил именно в его честь. Сегодня он нашел красноармейца Константина Круподерова среди других героев Великой Отечественной - в галерее «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот». Сюда командир десантно-штурмового взвода приехал с передовой, с Запорожского направления, после освобождения очередного населенного пункта.

«Инициативу на себя брали, чтобы противник думал, что мы двигаемся с этого направления, а основное подразделение двигалось спокойно на населенный пункт и зачищало, соответственно, дома, здания», - рассказал Круподеров.

На стене - мультимедийная река из фотографий. Те, кто ковал Победу, смотрят на героев сегодняшних дней - своих внуков и правнуков. Многие из военнослужащих пришли с семьями. Для Айжан Тен и маленького Яна это не просто поездка в музей, а бесценная возможность побыть вместе с отцом и мужем.

«Есть такая профессия - Родину защищать, ну это про нашего папу. Это и есть тот случай, наш папа там с первых дней. Мы ждем его, молимся, гордимся им», - рассказывает Айжан про своего супруга.

Орден Мужества, Георгиевский крест IV степени, три медали «За отвагу» - старший лейтенант Яков Тен под дронами и обстрелами ВСУ заводил на передовые позиции штурмовые группы и подвозил продовольствие. За ночь делал по несколько рейсов, а днем на обратном пути вывозил раненых сослуживцев.

«Наш батальон один из первых вошел в Красноармейск, бывший Покровск, сейчас Красноармейск уже... Сложно шли, долго шли, упорно шли, в итоге, когда первые парни у меня зашли, дорога была проложена», - вспоминает Тен.

У стенда, где идет операция в полевом госпитале, задерживаются военные медики. Вот на врачей прошлого смотрит сержант Мария Воронкова, операционная медсестра хирургического отделения отдельного медицинского отряда. На Херсонском направлении она спасла немало жизней.

«Объявляют ракетную опасность, и девчонки подбегают, надевают на меня бронежилет, каску, и я, не отходя от стола, продолжаю работать. Ну... страшно, конечно, но стояла до конца, никто никуда не убегал, все оставались на своих местах», - рассказывает Воронкова.

Мобильные госпитали находятся непосредственно на линии фронта, рассказывает еще один военный медик - сержант Наталья Душенко. Шесть часов на развертывание полевой операционной, затем - бессонные дни и ночи. Однако всегда было то, что придавало сил.

«Поступил пациент с осколочным ранением, и один из осколков... у него была цепь с образком, и один из осколков застрял в этой цепи, в проекции именно крупного сосуда. Мы были все поражены, что значит эта сила веры. Мне кажется, такая вера приближает нашу победу», - говорит Душенко.

Вместе с родными и близкими военнослужащие, среди которых Герои Российской Федерации, кавалеры орденов Мужества и удостоенные других государственных наград, прошли весь музейный комплекс - путь от безмятежных довоенных дней до последних победных.

Фотографии миллионов людей, подаривших нам мирное небо над головой, собираются здесь, в последнем зале памяти. Они поднимаются ввысь и превращаются в звезды, с высоты небес благословляя своих потомков - тех, кто сейчас бьется на передовой.