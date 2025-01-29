Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на озере Байкал

В Иркутской области в районе озера Байкал зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 5,6.

Эпицентр находился в акватории озера, в 36 километрах от поселка Большое Голоустное Иркутского округа. О произошедшем сообщило МЧС РФ по Иркутской области со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

«Интенсивность в эпицентре - 5,6 балла. Ощутимость в г. Иркутск - 3 балла», - уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Подземные толчки зафиксированы в 06:54 по местному времени (в 01:54 по московскому). Каких-либо разрушений нет, также как и пострадавших. Согласно МЧС, все объекты инфраструктуры продолжают работу в штатном режиме.