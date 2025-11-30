МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мурашко рассказал о росте числа иностранцев, желающих лечиться в России

Чаще всего иностранцы обращаются к российским врачам за помощью в лечении офтальмологических и онкологических заболеваний.
Ян Брацкий 09-12-2025 07:03
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Все чаще иностранцы приезжают в Россию для проведения диагностики и лечения тяжелых заболеваний. Об этом «Звезде» рассказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Чаще других обращаются за помощью при офтальмологических и онкологических заболеваниях, уточнил он.

«К нам много поступает обращений, в том числе по лечению тяжелых заболеваний. Сегодня мало стран, которые имеют такой объем высокотехнологичных методов лечения. Лидером является офтальмология. Пациенты из стран Азии и Ближнего Востока активно едут за хирургической помощью в наших стационарах. Увеличился поток пациентов по онкологической помощи», - сказал Мурашко.

В этой связи Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина был переведен на ежедневный режим работы, уточнил министр.

«Без всякого ущерба для граждан России - это приоритет. Мы еще и добавили объем медицинской помощи для россиян, чтобы обеспечить ее доступность для сельского населения. Сегодня в федеральных клиниках 80% пациентов не из Москвы и Петербурга. Это доступность помощи для всех жителей страны, включая новые регионы», - напомнил Мурашко.

Несколько лет назад весь мир облетела новость о маленькой девочке из США, которую отчаявшиеся родители привезли в Россию на лечение. У ребенка на лице было огромное родимое пятно, напоминающее маску. На родине врачи запросили у семьи ребенка огромные деньги. Кроме того, маленькой пациентке предстояло пережить 80 операций. Российские врачи сделали свою работу намного дешевле и быстрее.

Недавно начался второй этап лечения ребенка с «маской Бэтмена». Врачи удаляют рубцы и пигментные пятна, оставшиеся от предыдущих  вмешательств. Лечат девочку в Санкт-Петербурге. Около половины пятна удалили ранее. Скоро российские медики окончательно вылечат ребенка.

#Медицина #наш эксклюзив #мурашко #минздрав рф #луна феннер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
ФСВТС России
Морская пехота. 320 лет во славу России
Станкостроение. Часть 4
Ка-32
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Микротехнологии для большого флота
Стальной рембат 20-ой армии
Гражданское судостроение
Зеленодольский судостроительный
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
