Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2030 года

Указ вступает в силу со дня его подписания.
Дарья Ситникова 09-12-2025 03:01
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Keystone Press Agemcy, Global Look Press

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в стране до 2023 года. Соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«Постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года», - указано в документе.

Уточняется, что российский лидер постановил правительству в шести месячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения в РФ на период до 2023 года. Указ вступает в силу со дня его подписания.

В Госдуме ранее предложили ввести ежегодную выплату в виде 13-ой зарплаты врачам и педагогам государственных и муниципальных учреждений. Данная мера помогла бы укрепить кадровый потенциал, повысить престиж профессий в сферах образования и здравоохранения, а также усилить социальную защиту работников. Для получения выплаты достаточно добросовестно выполнять свои обязанности и не иметь дисциплинарных взысканий.

#Москва #Россия #Путин #Здравоохранение #стратегия развития #утверждение
