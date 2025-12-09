Комфортно и расслабленно Зеленский чувствует себя только с теми, кто утешающе похлопает по плечу. Чтобы хоть как-то затушить пламя коррупционного скандала в Европарламенте, в Брюссель прилетает Урсула фон дер Ляйен.

Из Брюсселя глава киевского режима спешно улетает в Италию. Там его принимает премьер-министр Джорджа Мелони, которая постепенно отказывается от поставок оружия Украине. И папа Римский - первый в истории понтифик из США, который пока занимает нейтральную позицию. В отсутствие правой руки Зеленского - Андрея Ермака, о планах украинцев в Италии сообщает его зам Верещук.

«Мы обращаемся к Святому Престолу с предложением и огромной просьбой стать площадкой для общения и переговоров с Россией относительно возвращения гражданских, военнослужащих и детей», - заявила заместитель руководителя офиса Зеленского.

При этом от продолжения стамбульских переговоров украинская сторона сама же и отказалась. Результаты диалога с американцами в Майями, вероятно, не устроили ни Зеленского, ни коалицию желающих продолжать войну. Отсюда и турне по Европе за срочными консультациями. Окончательную версию «европейского антикризисного плана» собираются официально направить в Вашингтон. Из 28 пунктов осталось 20 - заявляет сам Зеленский.

Трампу эту версию его расчлененного мирного плана пока не показали. Но известно, что он думает о потугах европейцев. Президент США перепостил у себя на странице в соцсети газетную статью с заголовком «Слабохарактерные европейцы могут только злиться, когда Трамп справедливо отстраняет их от украинской сделки».

В публикации научный сотрудник Института исследований внешней политики Доминик Грин иронизирует: план Трампа для европейцев - победа, но они ведут себя как неудачники и, подобно детям, надеются избежать последствий своей незрелости, топая ногами, пока «взрослые» обсуждают реальные дела без них.

Президент США виртуозно перекладывает ответственность за украинский кризис то на предыдущую американскую администрацию, то на самих европейцев, которые, по его мнению, не справляются. Эксклюзивное интервью изданию Politico в Cтаром Cвете будут разбирать на цитаты. Но самое интересное, что про позор Зеленского Трамп рассказывает уроженке Украины, а ныне журналистке пула Белого дома Даше Бернс. В США она иммигрировала вместе с семьей в 8 лет. А значит, хорошо помнит еще прежнюю Украину в добрых отношениях с Россией. Совпадение ли это, зная как Трамп любит символизм? Не думаем.

«Он отличный продавец. Он заставил сумасшедшего Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов. И посмотри, к чему это привело: примерно 25% его страны исчезло. <...> Он, на самом деле, еще не прочитал последний вариант соглашения. Его люди одобрили это предложение. Его ближайшему окружению все понравилось. Но они сказали, что сам он его еще не читал. Я думаю, ему стоит найти время, чтобы ознакомиться с документом», - говорит глава Белого дома.

Американский лидер не сомневается в том, какая страна сейчас находится в более сильной переговорной позиции. Это - Россия, «гораздо более крупная страна», говорит он. А Зеленский - должен принять главную вещь: если ты проигрываешь, значит, ты проигрываешь. Киев затягивает военные действия и тем самым откладывает президентские выборы, намекает Трамп.

Киевский режим с европейскими союзниками стремятся урвать последний куш, и перемирие тут совсем не к месту. По данным российской Службы внешней разведки, Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны закупят в рамках «чешской снарядной инициативы» боеприпасы для ВСУ. И получат заслуженный откат. Возможно, какие-то крохи дойдут и до Зеленского. Контракт проведут по завышенным ценам через польскую компанию - в пять раз дороже обычного. Именно эта польская фирма упоминалась в коррупционных схемах в деле Миндича.

За все военные преступления Киев должен ответить перед законом и предстать перед судом. И, пожалуй, главная новость этой недели неожиданно пришла из Гааги. Международный суд ООН принял встречный иск России против Украины - по обвинению в «геноциде». Теперь дело будут официально рассматривать. Москве дали два года времени, чтобы предоставить свою доказательную базу и все контраргументы. И когда Москва укрепляет свои позиции по Украине на международной арене, Зеленский и его группа поддержки впадают в агонию.

«Коррумпированный украинский князек, продолжающий попирать базовые права человека и свободы в своей стране, стремится любой ценой сохранить свою власть и все наворованное за эти годы у своего народа. Даже если для этого весь народ нужно превратить в "пушечное мясо" и утилизировать на передовой. А его европейские подельники, стремящиеся всеми способами не допустить бесславного краха своего проекта "Анти-Россия", заняты торпедированием мирных усилий американского и российского руководства и подрывом пресловутого "духа Анкориджа". История станет им за это безжалостным судьей», - заявил первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

А роль «мирового шерифа» по-прежнему за Трампом. И его интервью непременно встряхнет и Мерца, и Макрона, и Стармера, и тех, кто продолжает стрелять себе в ногу. Ведь Европа разваливается, прямо говорит Трамп, а ее политики не знают, что с этим делать. Так что финальная версия «европейского мирного плана», которую дописали на скорую руку в Лондоне, вероятно, пойдет коту Ларри под хвост. Не зря же тот сбежал при виде Зеленского, объяснив это на своей странице в соцсетях «кошачьей дипломатией». Даже коты с Зеленским не связываются.