МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдума приняла четыре закона о поддержке участников СВО и их семей

Новшества, в частности, касаются получения военнослужащими жилья или субсидии вне очереди.
Владимир Рубанов 09-12-2025 19:36
© Фото: Госдума РФ

Депутаты Госдумы приняли четыре закона, которые расширяют меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. Новшества, в частности, касаются получения военнослужащими жилья или субсидии вне очереди.

В перечень включат ветеранов, которые решили продолжить службу, несмотря на то что их признали негодными из-за полученных ранений в ходе боевых действий. Также благодаря поправкам у регионов появилось больше возможностей поддержать семьи погибших военных.

«За счет бюджета субъекта предоставлено право устанавливать дополнительные меры жилищного обеспечения членов семей военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы либо умерших в порядке, определенном законодательством субъекта. То есть мы существенно расширяем эти возможности», - рассказал председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Кроме того, поправками распространено право на внеочередное обеспечение постоянным и служебным жильем военнослужащих, имеющих детей, которые являются инвалидами с детства, независимо от группы инвалидности.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева пообщалась с участниками программы ранней медико-социальной реабилитации «Возвращение». Ее прошли уже более 7 тысяч военнослужащих. Программу реализуют научно-клинический центр реаниматологии и фонд «Защитники Отечества». Она включает эвакуацию тяжелораненых, лечение, социализацию и психологическую помощь.

#Андрей Картаполов #депутаты #Госдума РФ #жилье #социальная поддержка #участники СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 