Госдума приняла четыре закона о поддержке участников СВО и их семей

Депутаты Госдумы приняли четыре закона, которые расширяют меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. Новшества, в частности, касаются получения военнослужащими жилья или субсидии вне очереди.

В перечень включат ветеранов, которые решили продолжить службу, несмотря на то что их признали негодными из-за полученных ранений в ходе боевых действий. Также благодаря поправкам у регионов появилось больше возможностей поддержать семьи погибших военных.

«За счет бюджета субъекта предоставлено право устанавливать дополнительные меры жилищного обеспечения членов семей военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы либо умерших в порядке, определенном законодательством субъекта. То есть мы существенно расширяем эти возможности», - рассказал председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Кроме того, поправками распространено право на внеочередное обеспечение постоянным и служебным жильем военнослужащих, имеющих детей, которые являются инвалидами с детства, независимо от группы инвалидности.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева пообщалась с участниками программы ранней медико-социальной реабилитации «Возвращение». Ее прошли уже более 7 тысяч военнослужащих. Программу реализуют научно-клинический центр реаниматологии и фонд «Защитники Отечества». Она включает эвакуацию тяжелораненых, лечение, социализацию и психологическую помощь.