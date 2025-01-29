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В Астрахани экстренно сел Boeing 737, летевший из Дубая в Москву

Предварительно, причиной экстренной посадки стала сработавшая пожарная сигнализация.
Игнат Далакян 2025-01-29 18:47:38
© Фото: Karolio Kavolelio fotografija vi, www.imago-images.de, Global Look Press

Совершающий рейс из Дубая в Москву пассажирский Boeing 737 подал сигнал бедствия над Каспийским морем и успешно приземлился в Астрахани. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Самолет штатно приземлился в аэропорту Астрахани», - цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, предварительно, причиной экстренной посадки в аэропорту Астрахани воздушного судна стало «несанкционированное срабатывание датчика пожарной сигнализации».

Он также уточнил, что пожара не произошло. Пассажиров разместили в здании аэровокзального комплекса.

#в стране и мире #Самолет #Экстренная посадка #Астрахань #Boeing-737 #приземлился
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