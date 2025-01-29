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Под Рязанью выяснили назначение спустившейся на парашюте мигающей коробки

По словам главы администрации Чучковского района Алексея Кондрашова, мигающая коробка оказалась метеорологическим зондом.
Игнат Далакян 2025-01-29 16:31:23
© Фото: barakholka62, Telegram

Мигающая коробка, приземлившаяся на парашюте в поселке Чучково Рязанской области, оказалась метеорологическим зондом. Об этом рассказал глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов.

«Наши службы все доложили куда надо... Выехали на место... Удостоверились, что это зонд. Сняли», - цитирует РИА Новости Кондрашова.

Он уточнил, что изначально сигнал поступил от проезжающего мимо жителя. Зонд висел на дереве.

После обнаружения загадочного предмета на место происшествия приехали военные. Они оцепили зону, а потом взывали саперов.

#в стране и мире #Рязанская область #коробка #мигающая коробка #метеорологический зонд
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