Под Рязанью выяснили назначение спустившейся на парашюте мигающей коробки

Мигающая коробка, приземлившаяся на парашюте в поселке Чучково Рязанской области, оказалась метеорологическим зондом. Об этом рассказал глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов.

«Наши службы все доложили куда надо... Выехали на место... Удостоверились, что это зонд. Сняли», - цитирует РИА Новости Кондрашова.

Он уточнил, что изначально сигнал поступил от проезжающего мимо жителя. Зонд висел на дереве.

После обнаружения загадочного предмета на место происшествия приехали военные. Они оцепили зону, а потом взывали саперов.