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Умер заслуженный артист РФ и блокадник Борис Улитин

Борису Улитину было 85 лет.
Игнат Далакян 2025-01-29 15:19:43
© Фото: akimovkomedia.ru

Заслуженный артист России Борис Улитин ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он сыграл десятки ролей в театре и радиоспектаклях. О смерти сообщил Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

«Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин», - говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.

Комитет по культуре Санкт‑Петербурга выразил глубокие соболезнования родным, близким, а также друзьям и коллегам актера.

Борис Улитин родился 17 декабря 1939 года в Ленинграде. Все детство он провел за кулисами - его отец руководил Театром на Литейном, мать была балериной Мариинского театра. Во время блокады Ленинграда, будучи совсем ребенком, он остался в осажденном городе на попечении тети. С матерью Борис воссоединился позднее, в 1943 году.

Юного артиста после выпуска из Ленинградского театрального института имени Островского заметил Николай Акимов. Он пригласил его в труппу Театра комедии, где Улитин прослужил около 60 лет. С 1977 по 1982 год актер играл также в Театре имени Ленсовета.

Борис Александрович также озвучил персонажей более 40 фильмов и мультфильмов. Серди них - «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», «Чужой против хищника» и многие другие ленты.

#в стране и мире #актер #Трагедия #Борис Улитин
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