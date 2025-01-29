Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Арсена Маркаряна после обнаружения на одной из платформ видеоинтервью с блогером с призывами к терроризму. В этом интервью он выразил устойчивую убежденность в правильности идеологии и практики терроризма, сделав публичные призывы к ведению террористической деятельности на территории РФ с использованием беспилотников против граждан страны. Об этом проинформировал официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.

«Маркарян также озвучил свои призывы во время участия в прямом эфире другого канала на той же платформе. Материалы проверки прокуроров были направлены в следственные органы для решения вопроса о возможном уголовном преследовании Арсена Маркаряна по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, касающемуся публичных призывов к террористической деятельности», - сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Процесс его рассмотрения контролируется. В случае возбуждения уголовного дела ему может грозить до 7 лет лишения свободы.