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Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Арсена Маркаряна

Блогер Арсен Маркарян подозревается в пропаганде идеологии терроризма.
Никита Матосов 2025-01-29 14:29:18
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Арсена Маркаряна после обнаружения на одной из платформ видеоинтервью с блогером с призывами к терроризму. В этом интервью он выразил устойчивую убежденность в правильности идеологии и практики терроризма, сделав публичные призывы к ведению террористической деятельности на территории РФ с использованием беспилотников против граждан страны. Об этом проинформировал официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.

«Маркарян также озвучил свои призывы во время участия в прямом эфире другого канала на той же платформе. Материалы проверки прокуроров были направлены в следственные органы для решения вопроса о возможном уголовном преследовании Арсена Маркаряна по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, касающемуся публичных призывов к террористической деятельности», - сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Процесс его рассмотрения контролируется. В случае возбуждения уголовного дела ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

#в стране и мире #Прокуратура Москвы #Уголовное дело #арсен маркарян
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