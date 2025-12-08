«Экстрим начинается с подъезда»: турист рассказал о снежном коллапсе в Шерегеше

Горнолыжный курорт в Кемеровской области утопает в снегу. На дорогах пробки, а трассы заметает быстрее, чем их успевают чистить.

По словам местных жителей, лопаты сейчас самый востребованный инструмент. Многие не рискуют выезжать на автомобилях в такую погоду.

На кадрах видно, что сугробы уже достигают человеческого роста. Снег даже «зашел» в местное кафе. В Шерегеше из-за снежного коллапса не работают подъемники. Туристы оказались заблокированы и не могут выехать.

«Обильные снегопады просто поглотили туристический город Шерегеш. Машины находятся под снегом , коммунальные службы просто не справляются - сосульки свисают над подъездами, огромные “шапки” (снега. - Прим. ред.), поэтому надевайте шлем, когда выходите из подъезда», - поделился со «Звездой» турист Артем Кушнирук.

Помимо Кемеровской области, завалило снегом и Магадан. За неделю в регионе выпало полторы месячной нормы осадков. Дорожные службы работают в усиленном режиме. В ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе новые снегопады.

Тем временем в столичный регион настоящая зима не спешит приходить. Однако, как рассказал телеканалу синоптик Александр Шувалов, в предстоящий вторник в Москве может выпасть снег. После этого вновь начнется волна тепла - температура воздуха повысится до положительных значений порядка +3...+5°C в дневные часы.