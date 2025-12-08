МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Экстрим начинается с подъезда»: турист рассказал о снежном коллапсе в Шерегеше

По словам местных жителей, лопаты сейчас самый востребованный инструмент.
Виктория Бокий 08-12-2025 07:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Горнолыжный курорт в Кемеровской области утопает в снегу. На дорогах пробки, а трассы заметает быстрее, чем их успевают чистить.

По словам местных жителей, лопаты сейчас самый востребованный инструмент. Многие не рискуют выезжать на автомобилях в такую погоду.

На кадрах видно, что сугробы уже достигают человеческого роста. Снег даже «зашел» в местное кафе. В Шерегеше из-за снежного коллапса не работают подъемники. Туристы оказались заблокированы и не могут выехать.

«Обильные снегопады просто поглотили туристический город Шерегеш. Машины находятся под снегом , коммунальные службы просто не справляются - сосульки свисают над подъездами, огромные “шапки” (снега. - Прим. ред.), поэтому надевайте шлем, когда выходите из подъезда», - поделился со «Звездой» турист Артем Кушнирук.

Помимо Кемеровской области, завалило снегом и Магадан. За неделю в регионе выпало полторы месячной нормы осадков. Дорожные службы работают в усиленном режиме. В ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе новые снегопады.

Тем временем в столичный регион настоящая зима не спешит приходить. Однако, как рассказал телеканалу синоптик Александр Шувалов, в предстоящий вторник в Москве может выпасть снег. После этого вновь начнется волна тепла - температура воздуха повысится до положительных значений порядка +3...+5°C в дневные часы.

#снег #наш эксклюзив #горнолыжный курорт #снежный коллапс #шерегеш
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 