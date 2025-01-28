МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Долг осужденного певца Шарлота* превысил 230 тысяч рублей

Задолженность певца по кредитам и налогам продолжает расти.
Никита Матосов 2025-01-28 08:02:22
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Налоговая задолженность певца Эдуарда Шарлота* превысила 230 тысяч рублей, из которых его налоговая задолженность выросла до 100 тысяч рублей. Эти данные были представлены аналитическим сервисом и Федеральной службой судебных приставов, с которыми ознакомились РИА Новости.

«К октябрю 2024 года его задолженность превышала 182 тысячи рублей, из которых 135 595 рублей относились к кредитам, а 47 тысяч рублей - к налогам», - говорится в сообщении.

На начало января 2025 года налоговая задолженность Шарлота* выросла до 97 тысяч рублей, а общий долг составил более 230 тысяч рублей.

В декабре 2023 года певец обвинялся в делах, касающихся реабилитации нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот* признал свою вину, утверждая, что преступления совершал без злого умысла. Об этом заявлял следователь в суде.

Позже в отношении исполнителя завели новые дела, которые были связаны с уничтожением документов и разжиганием ненависти. В декабре Самарский областной суд приговорил его к 5,5 годам колонии-поселения.

* - Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов.

#в стране и мире #росфинмониторинг #шарлот #налоговая задолженность
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 