Долг осужденного певца Шарлота* превысил 230 тысяч рублей

Налоговая задолженность певца Эдуарда Шарлота* превысила 230 тысяч рублей, из которых его налоговая задолженность выросла до 100 тысяч рублей. Эти данные были представлены аналитическим сервисом и Федеральной службой судебных приставов, с которыми ознакомились РИА Новости.

«К октябрю 2024 года его задолженность превышала 182 тысячи рублей, из которых 135 595 рублей относились к кредитам, а 47 тысяч рублей - к налогам», - говорится в сообщении.

На начало января 2025 года налоговая задолженность Шарлота* выросла до 97 тысяч рублей, а общий долг составил более 230 тысяч рублей.

В декабре 2023 года певец обвинялся в делах, касающихся реабилитации нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот* признал свою вину, утверждая, что преступления совершал без злого умысла. Об этом заявлял следователь в суде.

Позже в отношении исполнителя завели новые дела, которые были связаны с уничтожением документов и разжиганием ненависти. В декабре Самарский областной суд приговорил его к 5,5 годам колонии-поселения.

* - Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов.