На Гугл-картах заметили слова с призывами о помощи в промзоне Калифорнии

Интернет-пользователи начали сообщать о странных надписях, которые заметили на Google Maps (электронные карты) на территории американского штата Калифорния.

Как сообщает издание Daily Star, на земле из подручных средств - обрезков труб, строительных материалов - выложены различные слова.

«На спутниковом снимке Google Maps были обнаружены тревожные сообщения. Слова Help и Traffico можно увидеть на заброшенном промышленном дворе в Лос-Анджелесе, Калифорния, что вызвало опасения по поводу торговли людьми», - уточнил журналист.

Сообщается, что промзона с найденными посланиями находится у Pacific Union Railroad. Комментаторы написали, что место выглядит довольно запущенным, поскольку там очень много мусора.