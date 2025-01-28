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На Гугл-картах заметили слова с призывами о помощи в промзоне Калифорнии

На Гугл-картах заметили выложенные из обрезков труб и строительных материалов призывы о помощи.
Дарина Криц 2025-01-28 02:16:30
© Фото: Jim West imageBROKER.com Globallookpress

Интернет-пользователи начали сообщать о странных надписях, которые заметили на Google Maps (электронные карты) на территории американского штата Калифорния.

Как сообщает издание Daily Star, на земле из подручных средств - обрезков труб, строительных материалов - выложены различные слова.

 «На спутниковом снимке Google Maps были обнаружены тревожные сообщения. Слова Help и Traffico можно увидеть на заброшенном промышленном дворе в Лос-Анджелесе, Калифорния, что вызвало опасения по поводу торговли людьми», - уточнил журналист.

Сообщается, что промзона с найденными посланиями находится у Pacific Union Railroad. Комментаторы написали, что место выглядит довольно запущенным, поскольку там очень много мусора.

#в стране и мире #сша #Калифорния #лос-анджелес #слова #Google Maps #онлайн-карта
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