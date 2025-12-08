Нидерланды отправили в Карибское море корабль Den Helder

Нидерланды направляют корабль Den Helder в Карибское море на фоне напряженности в регионе. Об этом заявили в министерства обороны страны. Там уточнили, что угрозы для принадлежащих Амстердаму территорий сейчас нет, корабль отправляют в регион в качестве «меры предосторожности».

Перед моряками поставлена задача обеспечить логистическую поддержку нидерландским силам в случае необходимости. К слову, Den Helder ранее уже находился в карибских водах. С середины октября он проходил испытания в условиях жаркого климата.

Обстановка в Карибском море резко обострилась в конце августа, когда США отправили к берегам Венесуэлы три военных корабля. Их официальная миссия - борьба с наркокартелями и поставками зелья на территорию Штатов по морю. Почти сразу произошла серия инцидентов с уничтожением венесуэльских лодок. Военные США уверены, что они принадлежали контрабандистам. Власти Венесуэлы заверяют, что гибнут простые рыбаки, не имеющие никакого отношения к наркобизнесу.

На прошлой неделе Госдепартамент США переиздал предупреждение американским гражданам срочно покинуть Венесуэлу и не въезжать в нее. По мнению Вашингтона, в этой латиноамериканской стране американцам может грозить неправомерное задержание, похищения и пытки. Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность переговоров с венесуэльским лидером Николасом Модуро. По мнению главы Белого дома, тот хочет переговоров и Трамп готов дать ему шанс.