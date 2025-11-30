МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минск объяснил присутствие сыновей Лукашенко на переговорах в Омане

Старший сын Александра Лукашенко отвечает за взаимодействие между Белоруссией и Оманом.
Ян Брацкий 08-12-2025 02:35
© Фото: president.gov.by

Участие сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах в Омане было знаком особого уважения. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Это знак особого уважения <...> когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством - это представители семьи», - отметила Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

В данном случае, это старший сын президента Белоруссии, уточнила она. Напомним, переговоры Александра Лукашенко и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида состоялись 1 декабря в Маскате. На встрече присутствовали старший и младший сыновья президента Белоруссии Виктор и Николай. По мнению Эйсмонт, такое внимание к традициям может придать серьезный толчок к развитию отношений двух государств.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, от двустороннего партнерства до международной повестки. Сегодня Минск и Маскат сотрудничают в области сельского хозяйства и деревообработки. Сейчас стороны активно ищут новые форматы взаимодействия.

Особое внимание президент Белоруссии и султан Омана уделили крупным совместным инвестиционным проектам. Лукашенко также выдвинул целый ряд предложений по реализации совместных проектов, в том числе, в области обеспечения продовольственной безопасности. В повестке переговоров также было развитие взаимодействия в туристической сфере, которая представляет взаимный интерес.

#белоруссия #переговоры #Лукашенко #Оман
