Несколько членов экипажа Kairos, севшего на мели у берегов Болгарии, эвакуировали

Семерых моряков, которые пока что остаются на танкере, обеспечили водой, продовольствием и средствами связи.
Дарья Ситникова 08-12-2025 02:00
© Фото: mercoglianos, Х

Три члена экипажа танкера Kairos, севшего на мель у берегов болгарского города Ахтопол, эвакуированы. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА).

«Три члена экипажа танкера, севшего на мель у Ахтопола, эвакуированы. Остальные члены экипажа будут также эвакуированы», - говорится в сообщении агентства.

Подчеркивается, что судно стоит на якоре рядом с городом и не представляет угрозы для побережья страны. Семерых моряков, которые пока что остаются на танкере, обеспечили водой, продовольствием и средствами связи.

«Выяснилось, что трое (членов экипажа, - Прим.ред.) находятся в плохом состоянии здоровья, что потребовало их эвакуации», – добавляет БТА.

Напомним, 29 ноября два танкера, Kairos и Virat, подверглись атаке со стороны украинских беспилотников. Танкер Kairos оказался в бедственном положении у побережья Болгарии. По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, его атаковали в исключительной экономической зоне страны - примерно в 28 милях от берега.

В российском дипломатическом ведомстве призвали мировое сообщество осудить теракты. Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан также выразил обеспокоенность украинскими ударами по гражданским судам в Черное море.

#Болгария #танкер #эвакуация #Kairos #Ахтопол #БТА
