Цунами в три метра идет на Японию после землетрясения магнитудой 7,7

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на северо-востоке Японии в понедельник вечером. Жителям отдельных районов дали указания эвакуироваться. По данным Японского метеорологического агентства, цунами высотой до трех метров может обрушиться на северо-восточное побережье.

Эпицентр землетрясения находился в 80 километрах от побережья префектуры Аомори, на глубине 50 км. Предупреждения о цунами были выпущены для префектур Хоккайдо, Аомори и Иватэ. Волна высотой 40 см была зафиксирована в нескольких портах.

Восточно-Японская железная дорога приостановила движение поездов. Этот регион также пострадал от мощного землетрясения магнитудой 9,0 в марте 2011 года.

Япония - одна из самых сейсмоопасных стран в мире. Толчки там происходят не реже одного раза в пять минут. Страна расположена в Огненном кольце вулканов и океанических впадин, частично опоясывающих Тихоокеанский бассейн. На ее территорию приходится около 20% мировых землетрясений магнитудой 6,0 и выше.

Ранее в Тихом океане вблизи Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщил Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 76 км к юго-востоку от города Северо-Курильск (остров Парамушир) на глубине 63 км ниже морского дна.