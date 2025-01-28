Ученые NASA изучат «черные» полярные сияния

В NASA заявили о планах изучить «черные» полярные сияния. Об этом сообщило Радио Sputnik.

Уточняется, что в январе 2025 года ученые начнут проведение двух миссий. Одна из них посвящена изучению роли ускорения электронов в формировании полярных сияний, а вторая миссия будет выделена специально на изучение их «черных» разновидностей.

Отмечается, что в настоящее время Солнце находится в активной фазе своего 11-летнего цикла. В результате учащаются солнечные бури. Кроме того, полярные сияния становятся более яркими в этот период.

Ранее научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин в беседе со «Звездой» рассказал о влиянии 25-го солнечного цикла на полярные сияния.