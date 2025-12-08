МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гигантская волна на Тенерифе в Испании унесла жизни четырех человек

Еще одна отдыхающая пропала без вести.
Владимир Рубанов 08-12-2025 16:53
© Фото: Europa Press Canarias Keystone Press Agency, Global Look Press

Четыре человека погибли и еще один пропал без вести после удара гигантской волны на южном побережье Тенерифе. Об этом сообщает канал RTVE. В понедельник умерла четвертая пострадавшая. Это женщина, которую спасли от остановки сердца на побережье. Ее привезли в критическом состоянии в больницу, и там она скончалась.

Остальные трое погибших - 35-летний мужчина, 55-летняя женщина и мужчина, возраст которого не установлен. Пропала женщина, муж которой серьезно пострадал в том же инциденте, получив множественные травмы. Поиски по морю и воздуху возобновились с рассветом в понедельник.

Все эти люди находились в природном бассейне Чарко-де-Исла-Кангрехо в районе Лос-Хигантес. В воскресенье днем там было около 20 туристов разных национальностей, включая испанцев. Отдыхающих застали врасплох сильные волны. В Центр координации экстренных мер поступил звонок о том, что несколько человек унесло в воду.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям правительства Канарских островов в последние дни оповещало об опасных прибрежных явлениях. Мэр Сантьяго-дель-Тейде рассказал, что бассейны закрыты из-за погоды с 3 декабря. По его словам, власти прилагают огромные усилия, чтобы не допускать людей к этим зонам, но сложно контролировать всю береговую линию и «размещать полицейских повсюду».

Такая же трагедия произошла на Тенерифе 8 ноября. Три человека погибли из-за волн, еще 15 получили ранения. Самый серьезный инцидент произошел в Пуэрто-де-ла-Крус, где в море унесло 10 человек.

#испания #Туристы #море #волна #канарские острова #тенерифе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 