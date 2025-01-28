Мелания Трамп показала свой первый официальный портрет

Супруга президента Дональда Трампа поделилась своим официальным изображением в социальной сети. На фото Мелания запечатлена в темном костюме с белой блузкой. Она опирается на стол, а за ее спиной виден Монумент Вашингтону.

«Официальный портрет первой леди Мелании Трамп», - говорится в публикации.

Фотографом стал Режине Мао из Бельгии. Съемка проходила в Желтой овальной комнате на втором этаже Белого дома. Об этом сообщает издание New York Post. По данным газеты, снимок был сделан спустя сутки после инаугурации Трампа.

Мелания Трамп во второй раз стала первой леди США в день инаугурации 47-го президента страны Дональда Трампа 20 января. Пятидесятичетырехлетняя уроженка Словении является второй в истории США первой леди, родившейся за пределами Штатов, и первой - получившей американское гражданство.