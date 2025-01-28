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Юрист объяснил, как действовать при ошибочном переводе денег на карту

Юрист рассказал, что первым шагом при ошибочном переводе денег на карту является определение банка, выпускавшего карту.
Никита Матосов 2025-01-28 14:08:19
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Юрист Давид Адамс в беседе с RT поделился рекомендациями по возврату денежных средств после ошибочного перевода на чужой счет. Он подчеркнул важность установления банка, который выпустил карту, куда ошибочно перевели деньги.

Специалист уточнил, что первые шесть цифр номера карты помогут определить этот банк.

«Если перевод был сделан по номеру телефона, попробуйте связаться с владельцем этого номера и объяснить ситуацию. Если он не ответит, обратитесь в свой банк для получения информации о банке получателя», - советует юрист.

Затем, как уточнил Адамс, нужно подать заявление и предоставить квитанцию о переводе в банк получателя. Но требовать от них личные данные владельца бессмысленно, так как это противоречит закону. В случае отказа придется обращаться в суд. Иск о неосновательном обогащении подадут против банка получателя, а в качестве доказательств потребуют предоставить документы о проведенной транзакции. После этого судом будет назначен ответчик - получатель перевода.

«Если ошибочный платеж поступил на ваш счет, важно незамедлительно сообщить об этом своему банку и дать согласие на возврат средств», - добавил эксперт.

Иначе, по словам Адамса, такие действия могут расценить как присвоение чужого имущества, а затем через суд взыщут деньги, включая проценты за пользование ими.

#в стране и мире #Банки #Юрист #ошибочный перевод #давид адамс
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