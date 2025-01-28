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Уральский умелец собрал из старых деталей четыре багги для СВО

Несмотря на то что выглядят багги невзрачно, они эффективно используются на Сватовском направлении.
Анатолий Бородкин 2025-01-28 14:33:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент нашего телеканала Анатолий Бородкин побывал в гостях у пермского автоконструктора Александра Мальцева, который собирает багги для участников спецоперации из старых запчастей. Несмотря на невзрачный вид, они эффективно используются в зоне боевых действий.

Конструктору, инженеру и механику-сборщику в одном лице - 25 лет. Специального образования не имеет. Собирать самоделки начал в 15. И затянуло. За этот период собрал четыре машины. Сейчас они помогают нашим ребятам на передовой.

Легкие, проходимые багги Мальцева заметили в соцсетях волонтеры. Привезли в зону проведения спецоперации. А дальше молва о пермских машинах разошлась уже по всему Сватовскому направлению.

Наши бойцы, когда появляется такая возможность, записывают и присылают Александру Мальцеву короткие видеоотчеты. Такие кадры, где он видит, как работают созданные своими руками машины, для него ценнее любого, даже самого высокобюджетного автомобильного шоу, уверяет молодой конструктор.

Ранее Минобороны России публиковало кадры тренировок штурмовиков на багги. На этот раз речь о багги заводского производства - но пользу в зоне СВО могут приносить как те, так и другие.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Автомобили #Багги #спецоперация #наземный транспорт #Александр Мальцев
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