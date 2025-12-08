МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Польше арестовали трех украинцев со шпионской техникой

У задержанных были изъяты ноутбуки, антенны, портативные жесткие диски, камеры и большое количество SIM-карт. В ответ на вопросы полицейских они притворились, что не знают английский.
Сергей Дьячкин 08-12-2025 13:30
© Фото: Telegram/stranaua

В Варшаве были задержаны три гражданина Украины со шпионским оборудованием. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza со ссылкой на отчет полиции.

В отчете ведомства уточняется, что украинцы были арестованы в ходе проверки на дорогах. Техника, изъятая у арестованных, могла быть использована для вмешательства в стратегические IT-системы и для взлома телекоммуникационных сетей. В ходе обыска автомобиля польскими правоохранителями были изъяты ноутбуки, антенны, портативные жесткие диски и камеры. А также большое количество SIM-карт.

Задержанные мужчины 43, 42 и 39 лет не смогли объяснить, зачем везли оборудование. Они представились IT-специалистами и притворились, что не знают английский и не понимают, что у них спрашивают.

При этом они сказали, что «путешествовали по Европе» и направлялись в Литву. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве и приобретении устройств для нанесения ущерба данным, представляющим значение для национальной обороны. Арестованных взяли под стражу сроком на три месяца.

Ранее сообщалось, что в Польше пожаловались на молодых мигрантов с Украины, превративших Свентокшиский парк в центре Варшавы в одно из самых опасных мест в городе. В местах общественного отдыха сегодня постоянно случаются драки, грабежи и разбои. Согласно имеющейся статистике, только за 2025 год правоохранительные органы более 946 раз выезжали в парк на экстренные вызовы.

© Telegram/stranaua
