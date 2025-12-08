В Польше арестовали трех украинцев со шпионской техникой

В Варшаве были задержаны три гражданина Украины со шпионским оборудованием. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza со ссылкой на отчет полиции.

В отчете ведомства уточняется, что украинцы были арестованы в ходе проверки на дорогах. Техника, изъятая у арестованных, могла быть использована для вмешательства в стратегические IT-системы и для взлома телекоммуникационных сетей. В ходе обыска автомобиля польскими правоохранителями были изъяты ноутбуки, антенны, портативные жесткие диски и камеры. А также большое количество SIM-карт.

Задержанные мужчины 43, 42 и 39 лет не смогли объяснить, зачем везли оборудование. Они представились IT-специалистами и притворились, что не знают английский и не понимают, что у них спрашивают.

При этом они сказали, что «путешествовали по Европе» и направлялись в Литву. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве и приобретении устройств для нанесения ущерба данным, представляющим значение для национальной обороны. Арестованных взяли под стражу сроком на три месяца.

