Мошенники могут оформить кредит и сим-карту после взлома «Госуслуг»

Мошенники, взломав аккаунт на «Госуслугах», могут взять кредит или микрозаем, а также оформить электронную сим-карту и использовать ее для последующих мошеннических схем. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Часто мошенники звонят или пишут в мессенджеры сообщения: «Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан». В большинстве случаев это просто уловка. В случае если злоумышленники все же получили доступ к аккаунту, то они могут войти в онлайн-банк и заказать справку 2-НДФЛ для одобрения кредита.

Кроме того, через взломанные аккаунты на «Госуслугах» мошенники могут продать информацию о человеке, так как в их руках оказываются адрес, СНИЛС, данные паспорта и номера счетов. Завладев этой информацией, аферисты могут манипулировать человеком и использовать его данные в других своих схемах.

В МВД добавили, что взлом личной страницы на «Госуслугах» позволяет мошенникам получить даже налоговый вычет за владельца аккаунта. Для этого они могут войти в личный кабинет на сайте ФНС, оформить налоговый вычет и указать свой банковский счет для выплаты.

«Важно никогда не сообщать коды из СМС или приложений, даже если "вас взломали" или "нужно срочно защитить аккаунт". Не подтверждайте никакие действия под давлением, не переходите по ссылкам из неизвестных сообщений и не сообщайте персональные данные по телефону», - напомнили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о «предновогодних» схемах аферистов. В разговоре со «Звездой» эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что под конец года мошенники начали подстраиваться под HR-службы компаний и присылать уведомления о якобы новогодних премиях или выплатах, после этого выпрашивая традиционно у сотрудников какие-либо данные для их получения.