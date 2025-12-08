МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стало известно, когда доставят главную елку страны в Кремль

Возраст главной ели страны - 100 лет.
Виктория Бокий 08-12-2025 12:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главную елку страны из подмосковной Рузы привезут в Кремль в среду, 10 декабря, к 22.00. Подробности узнал корреспондент «Звезды».

По традиции елка будет доставлена в Кремль на специальном автопоезде. Ее провезут через ворота Спасской башни Московского Кремля, а затем установят на Соборной площади.

О выбранной елке известно, что ее возраст - 100 лет. Высота дерева - 26 метров, размах ветвей - 11 метров, а обхват ствола - 64 сантиметра.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку страны нашли в Рузском муниципальном округе Московской области. В Управлении делами Президента России рассказали о процедуре выбора ели в качестве главного украшения Кремля на Новый год.

Стало известно, что специалисты оценивают ее возраст, рост, размах ветвей, состояние хвои и, конечно, возможность безопасной транспортировки. Из всех параметров, на которые обращают внимание при выборе ели, большую роль играет качество самого дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось.

prevnext
1 / 5
© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
#Новый год #Кремль #наш эксклюзив #кремлевская елка #елка #главная елка страны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 