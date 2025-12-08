Стало известно, когда доставят главную елку страны в Кремль

Главную елку страны из подмосковной Рузы привезут в Кремль в среду, 10 декабря, к 22.00. Подробности узнал корреспондент «Звезды».

По традиции елка будет доставлена в Кремль на специальном автопоезде. Ее провезут через ворота Спасской башни Московского Кремля, а затем установят на Соборной площади.

О выбранной елке известно, что ее возраст - 100 лет. Высота дерева - 26 метров, размах ветвей - 11 метров, а обхват ствола - 64 сантиметра.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку страны нашли в Рузском муниципальном округе Московской области. В Управлении делами Президента России рассказали о процедуре выбора ели в качестве главного украшения Кремля на Новый год.

Стало известно, что специалисты оценивают ее возраст, рост, размах ветвей, состояние хвои и, конечно, возможность безопасной транспортировки. Из всех параметров, на которые обращают внимание при выборе ели, большую роль играет качество самого дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось.