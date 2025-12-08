Туристов призвали не посещать районы Таиланда, граничащие с Камбоджей

Российский посол в Таиланде Евгений Томихин порекомендовал гражданам нашей страны отказаться от поездок в районы, расположенные вдоль границы с Камбоджей. Об этом сообщает Life.

Подчеркивается, что это связано с обострением конфликта между Таиландом и Камбоджей. Конфликт, с новой силой вспыхнувший в эти дни, привел к усилению напряженности. Обстановка для туристов и отдыхающих в приграничных районах стала небезопасной.

Томихин отметил, что туристы, которые уже находятся в потенциально опасном регионе, должны внимательно отслеживать сообщения местных властей. Они должны быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам. Посол порекомендовал российским туристам в случае чрезвычайных ситуаций связаться с посольством нашей страны в Бангкоке.

В сообщении дипломата отмечается, что на данный момент обращений от российских граждан, связанных с конфликтом, не поступало. При этом Томихин подчеркнул, насколько важны в текущей ситуации осторожность и предусмотрительность. Он настоятельно порекомендовал гражданам России воздержаться от необдуманных путешествий в неспокойные районы. Российское консульство, по его словам, предпринимает меры по обеспечению безопасности соотечественников, находящихся в Юго-Восточной Азии. Оно готово оказать поддержку в случае необходимости.

До этого сообщалось, что на границе Таиланда и Камбоджи происходят боестолкновения. Есть пострадавшие и погибший с таиландской стороны. Уточнялось, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, а Таиланд для ответных ударов поднял истребители F-16.

До этого Таиланд нанес авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителя тайской армии генерал-майора Винтая Сувари. Накануне жителей четырех приграничных районов Таиланда срочно эвакуировали из-за перестрелки на границе с Камбоджей. Инцидент произошел в районе Пху Пха Лек - Пхалан Хин Паэт Кон провинции Сисакет. Военные также предупредили о риске возобновления стрельбы.