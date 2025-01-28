Неадекватный украинец попытался протаранить ворота посольства РФ в Швеции

Сегодня около 7 часов утра постоянно проживающий в Швеции украинец пытался на легковом автомобиле протаранить ворота российского посольства в Стокгольме. Прорваться на территорию дипмиссии злоумышленнику не удалось. Его задержали прибывшие на место полицейские.

В посольстве РФ отметили, что это не первый подобный случай. Данный мужчина в 2015 и 2018 годах нападал на дипломатическое представительство и торговое представительство России в Швеции. После этого он был признан психически неадекватным и направлен на лечение.

При этом российские дипломаты сообщали местным правоохранителям, что хулиган снова активизировался. Он устраивал провокации в отношении загранучреждений.

Однако шведские полицейские проигнорировали опасения сотрудников посольства.