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Неадекватный украинец попытался протаранить ворота посольства РФ в Швеции

Злоумышленник ранее уже нападал на российские загранучреждения.
Сергей Лебедев 2025-01-28 12:23:14
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Сегодня около 7 часов утра постоянно проживающий в Швеции украинец пытался на легковом автомобиле протаранить ворота российского посольства в Стокгольме. Прорваться на территорию дипмиссии злоумышленнику не удалось. Его задержали прибывшие на место полицейские.

В посольстве РФ отметили, что это не первый подобный случай. Данный мужчина в 2015 и 2018 годах нападал на дипломатическое представительство и торговое представительство России в Швеции. После этого он был признан психически неадекватным и направлен на лечение.

При этом российские дипломаты сообщали местным правоохранителям, что хулиган снова активизировался. Он устраивал провокации в отношении загранучреждений.

Однако шведские полицейские проигнорировали опасения сотрудников посольства.

#Швеция #Дипломаты #таран #стокгольм #посольство #ворота #психически неадекватный
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