Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке

Алексей Логвиненко подал заявление об отставке с поста главы администрации Ростова-на-Дону. Об этом сообщил представитель городской думы агентству РИА Новости.

«Этот вопрос будет обсуждаться на сегодняшнем заседании думы», - сказал он.

Слухи о возможной отставке Логвиненко появились еще в январе, но тогда он отрицал наличие заявления.

Ранее информация о рассмотрении этого вопроса депутатами на заседании 28 января появлялась в СМИ. Официальные комментарии от представителей городской думы и администрации до сих пор не поступали.

«Он подал заявление по собственному желанию и продолжает исполнять свои обязанности до окончательного решения думы», - сообщил собеседник агентства.

Логвиненко занимал пост главы администрации Ростова-на-Дону с октября 2019 года. Его полномочия заканчивались в текущем году.