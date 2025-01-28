Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке

Алексей Логвиненко подал заявление об отставке с поста главы администрации Ростова-на-Дону. Об этом сообщил представитель городской думы агентству РИА Новости.
«Этот вопрос будет обсуждаться на сегодняшнем заседании думы», - сказал он.
Слухи о возможной отставке Логвиненко появились еще в январе, но тогда он отрицал наличие заявления.
Ранее информация о рассмотрении этого вопроса депутатами на заседании 28 января появлялась в СМИ. Официальные комментарии от представителей городской думы и администрации до сих пор не поступали.
«Он подал заявление по собственному желанию и продолжает исполнять свои обязанности до окончательного решения думы», - сообщил собеседник агентства.
Логвиненко занимал пост главы администрации Ростова-на-Дону с октября 2019 года. Его полномочия заканчивались в текущем году.
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