В США запущенный легкоатлетом молот убил зрителя на трибуне

В американском городе Колорадо-Спрингс произошел несчастный случай во время соревнований по легкой атлетике в местном университете. Там неудачно запущенный спортсменом молот убил зрителя на трибунах, об этом сообщает сайт радио CPR.

Трагедия случилась в минувшее воскресенье. Ее жертвой, по данным журналистов, стал отец одного из спортсменов.

Прибывшие на место сотрудники пожарной службы пытались спасти мужчину. Но их усилия оказались безуспешны.

Сейчас ведется расследование инцидента.