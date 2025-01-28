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В США запущенный легкоатлетом молот убил зрителя на трибуне

Трагедия произошла на соревнованиях по легкой атлетике в Университете Колорадо.
Сергей Лебедев 2025-01-28 11:36:46
© Фото: Peter Steffen, dpa, Global Look Press

В американском городе Колорадо-Спрингс произошел несчастный случай во время соревнований по легкой атлетике в местном университете. Там неудачно запущенный спортсменом молот убил зрителя на трибунах, об этом сообщает сайт радио CPR.

Трагедия случилась в минувшее воскресенье. Ее жертвой, по данным журналистов, стал отец одного из спортсменов.

Прибывшие на место сотрудники пожарной службы пытались спасти мужчину. Но их усилия оказались безуспешны.

Сейчас ведется расследование инцидента.

#в стране и мире #сша #Колорадо #погиб #несчастный случай #Молот
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