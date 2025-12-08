Два амурских тигренка появились на свет в Московском зоопарке

Два амурских тигренка родились в Московском зоопарке в Центре воспроизводства редких видов животных. Об этом сообщает 360.ru.

«Малыши оказались самцом и самкой. Родители новорожденных - тигры Шива и Амур-Орион - ранее жили в природе, поэтому их детеныши внесут ценный вклад в пополнение генофонда искусственной популяции этого краснокнижного вида», - говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Известно, что полосатые малыши появились на свет в конце августа, но от посторонних глаз их прятала мама-тигрица. Спустя несколько месяцев после рождения они начали выходить в уличный вольер. Однако сотрудники Московского зоопарка старались не так часто заходить к тигрятам, чтобы не беспокоить их лишний раз.

Отмечается, что спустя месяц после появления на свет детенышей взвесили. Вес каждого из них достигал семи килограммов. К середине ноября тигрята весили уже по 12 килограммов.

В августе этого года в Дагестане из частного дома изъяли трехмесячного тигренка и десятимесячного льва. Сообщалось, что тигренка передали на временное содержание в местный питомник на базе экотуркомплекса.