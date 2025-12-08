МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два амурских тигренка появились на свет в Московском зоопарке

Малыши появились на свет в конце августа, но от посторонних глаз их прятала мама-тигрица.
Виктория Бокий 08-12-2025 10:34
© Фото: mosrutop, Telegram

Два амурских тигренка родились в Московском зоопарке в Центре воспроизводства редких видов животных. Об этом сообщает 360.ru.

«Малыши оказались самцом и самкой. Родители новорожденных - тигры Шива и Амур-Орион - ранее жили в природе, поэтому их детеныши внесут ценный вклад в пополнение генофонда искусственной популяции этого краснокнижного вида», - говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Известно, что полосатые малыши появились на свет в конце августа, но от посторонних глаз их прятала мама-тигрица. Спустя несколько месяцев после рождения они начали выходить в уличный вольер. Однако сотрудники Московского зоопарка старались не так часто заходить к тигрятам, чтобы не беспокоить их лишний раз.

Отмечается, что спустя месяц после появления на свет детенышей взвесили. Вес каждого из них достигал семи килограммов. К середине ноября тигрята весили уже по 12 килограммов.

В августе этого года в Дагестане из частного дома изъяли трехмесячного тигренка и десятимесячного льва. Сообщалось, что тигренка передали на временное содержание в местный питомник на базе экотуркомплекса.

#Москва #тигрята #московский зоопарк #амурские тигры #редкие животные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 