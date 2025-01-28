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Посол Гальперин: российские релоканты возвращаются из Израиля в РФ

В израильском диппредставительстве отметили, что не располагают точной цифрой вернувшихся на родину.
Сергей Лебедев 2025-01-28 09:53:24
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Уехавшие в последнее время в Израиль россияне возвращаются на родину. Об этом заявила посол еврейского государства в РФ Симона Гальперин. По ее словам, точное количество вернувшихся неизвестно, но такая тенденция точно имеется.

«Мы не имеем статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию. И это понятно - у людей здесь работа и жизнь», - сказала дипломат в интервью ТАСС.

Ранее неоднократно сообщалось, что российские релоканты постепенно возвращаются на родину. Такая тенденция связана со многими факторами. Один из них - в РФ лучше условия для жизни, чем в других странах.

Так, например, многие уехавшие из России столкнулись со сложностями с трудоустройством и высокой стоимостью жилья.

#Россия #в стране и мире #Израиль #посол #релоканты #возвращаются
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