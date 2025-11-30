В Роскачестве объяснили, может ли корпоратив быть обязательным

Работодатель не может напрямую обязать сотрудника присутствовать на праздничных корпоративных мероприятиях, так как это не относится к трудовым обязанностям и, как правило, проводится вне рабочего времени. Об этом глава Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала в разговоре с RT.

«Участие должно быть добровольным», - отметила эксперт.

Она пояснила, что отказ от участия в корпоративе не может повлечь за собой каких-либо санкций или негативных последствий для сотрудников. Но нужно помнить, что если мероприятие проходит в рабочее время, то фактически оно заменяет рабочий процесс. Поэтому работодатель может ожидать от сотрудника присутствия.

По словам главы департамента, в любом случае руководство должно уважать личные границы работников. Ценность участия в корпоративе, прежде всего, в том, что сотрудник проявляет интерес и желание быть частью общей корпоративной культуры. Но к формальной дисциплине это отношения не имеет.

Ранее эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила о предновогодних мошеннических схемах. Перед Новым годом и в сами праздничные дни многие компании проводят корпоративы, а люди планируют поездки и покупку подарков родным и близким. Этим зачастую пользуются мошенники и придумывают разные схемы обмана. Так, злоумышленники маскируются под актеров, ведущих корпоративные вечера. Они берут предоплату за проведение корпоратива и в дальнейшем просто исчезают. Зачастую оказывается, что площадки для корпоратива просто не существует.

До этого бизнес-психолог Евгения Тудалецкая в беседе со «Звездой» рассказала, что так называемые «менеджеры по счастью», которые начали появляться в российских компаниях, выполняют функции «корпоративного коуча». Они отвечают за благоприятный настрой в коллективе, работают с мышлением сотрудников и помогают выстроить положительные межличностные отношения на рабочем месте. По словам эксперта, зарплаты на такой должности зависят от организации и квалификации специалиста.