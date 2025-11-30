МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Роскачестве объяснили, может ли корпоратив быть обязательным

Глава Департамента оргразвития подчеркнула, что если мероприятие проходит в рабочее время, то фактически оно заменяет рабочий процесс и работодатель может ожидать от сотрудника присутствия.
Сергей Дьячкин 08-12-2025 10:32
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

Работодатель не может напрямую обязать сотрудника присутствовать на праздничных корпоративных мероприятиях, так как это не относится к трудовым обязанностям и, как правило, проводится вне рабочего времени. Об этом глава Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала в разговоре с RT.

 «Участие должно быть добровольным», - отметила эксперт.

Она пояснила, что отказ от участия в корпоративе не может повлечь за собой каких-либо санкций или негативных последствий для сотрудников. Но нужно помнить, что если мероприятие проходит в рабочее время, то фактически оно заменяет рабочий процесс. Поэтому работодатель может ожидать от сотрудника присутствия.

По словам главы департамента, в любом случае руководство должно уважать личные границы работников. Ценность участия в корпоративе, прежде всего, в том, что сотрудник проявляет интерес и желание быть частью общей корпоративной культуры. Но к формальной дисциплине это отношения не имеет.

Ранее эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила о предновогодних мошеннических схемах. Перед Новым годом и в сами праздничные дни многие компании проводят корпоративы, а люди планируют поездки и покупку подарков родным и близким. Этим зачастую пользуются мошенники и придумывают разные схемы обмана. Так, злоумышленники маскируются под актеров, ведущих корпоративные вечера. Они берут предоплату за проведение корпоратива и в дальнейшем просто исчезают. Зачастую оказывается, что площадки для корпоратива просто не существует.

До этого бизнес-психолог Евгения Тудалецкая в беседе со «Звездой» рассказала, что так называемые «менеджеры по счастью», которые начали появляться в российских компаниях, выполняют функции «корпоративного коуча». Они отвечают за благоприятный настрой в коллективе, работают с мышлением сотрудников и помогают выстроить положительные межличностные отношения на рабочем месте. По словам эксперта, зарплаты на такой должности зависят от организации и квалификации специалиста. 

#роскачество #работодатель #новогодние праздники #корпоратив #сотрудник #обязанности #евгения ганькина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 