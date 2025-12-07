Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на двое суток

В ближайшие двое суток в Москве и Московской области сохранится желтый уровень погодной опасности из-за риска образования гололедицы. Об этом предупредили в Гидрометцентре РФ.

«В связи с опасностью образования на дорогах местами гололедицы объявлен желтый погодный уровень», - сообщили ТАСС в ведомстве.

Желтый уровень является средним в шкале погодных опасностей. Согласно прогнозам синоптиков, этой ночью в столице будет без осадков, столбики термометров покажут от минус 1 до минус 3 градусов. В Подмосковье похолодает до минус 5 градусов. Завтра днем в Москве до плюс 2, по области до плюс 3 градусов. В ночь на вторник пройдет небольшой снег. На этом фоне погодные качели приведут к образованию гололедицы.

Накануне москвичам рассказали, когда в столице образуется устойчивый снежный покров. Циклон, несущий в себе обильные осадки, подойдет к Москве и области во вторник, 9 числа. Как прогнозируют синоптики, на пару дней столицу укутает снег. Но к концу рабочей пятидневки температура вновь доберется до плюсовых значений.