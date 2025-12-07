МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на двое суток

В ночь на вторник в столичном регионе ожидается небольшой снег, температура воздуха будет колебаться от минус 5 до плюс 3 градусов.
Ян Брацкий 07-12-2025 23:30
© Фото: Razmik Zackaryan, URA.RU, Globallookpress

В ближайшие двое суток в Москве и Московской области сохранится желтый уровень погодной опасности из-за риска образования гололедицы. Об этом предупредили в Гидрометцентре РФ.               

«В связи с опасностью образования на дорогах местами гололедицы объявлен желтый погодный уровень», - сообщили ТАСС в ведомстве.

Желтый уровень является средним в шкале погодных опасностей. Согласно прогнозам синоптиков, этой ночью в столице будет без осадков, столбики термометров покажут от минус 1 до минус 3 градусов. В Подмосковье похолодает до минус 5 градусов. Завтра днем в Москве до плюс 2, по области до плюс 3 градусов. В ночь на вторник пройдет небольшой снег. На этом фоне погодные качели приведут к образованию гололедицы.

Накануне москвичам рассказали, когда в столице образуется устойчивый снежный покров. Циклон, несущий в себе обильные осадки, подойдет к Москве и области во вторник, 9 числа. Как прогнозируют синоптики, на пару дней столицу укутает снег. Но к концу рабочей пятидневки температура вновь доберется до плюсовых значений.

#Москва #в стране и мире #Погода #гидрометцентр рф #снег
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 