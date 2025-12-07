Президент Израиля отказался помиловать Нетаньяху по просьбе Трампа

Президент Израиля Ицхак Герцог ответил главе Белого дома Дональду Трампу на просьбу о помиловании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Его слова приводит издание Politico.

«Я уважаю дружбу с президентом Трампом и его мнение... Однако Израиль, разумеется, суверенное государство, и мы с полным уважением относимся к израильской юридической системе и ее требованиям», - сказал Герцог.

Он пообещал при рассмотрении просьбы американского лидера принять решение, отвечающее интересам израильского народа. Сам Нетаньяху подал прошение о помиловании еще в ноябре, до принятия судом решений по возбужденным в отношении него делам.

Нетаньяху обвиняется в покровительстве крупному новостному ресурсу Израиля в обмен на лояльное к нему отношение, а также в получении взяток в виде дорогих подарков и попытке договориться с крупной местной медиагруппой об освещении деятельности правительства в определенном ключе.

Ранее публицист и политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» допустил раскол в обществе в случае помилования Нетаньяху.