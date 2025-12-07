В Швейцарии хотят ограничить численность населения на 10 миллионах человек

В Швейцарии прозвучало предложение установить предельную численность населения страны. Как пишет издание Bloomberg, изначально предложенная оппозиционной Народной партией инициатива была поддержана практически половиной населения страны (48%).

Согласно плану, количество жителей Швейцария не должно превышать 10 миллионов человек - при достижении этой отметки страна сможет выйти из международных соглашений, в том числе из договора о свободном передвижении по Евросоюзу.

Сообщается, что предложение вызвало настолько бурную положительную реакцию в обществе, что голосование по данной инициативе может начаться уже в июне 2026 года. Официальных комментариев правительства страны пока что не поступало.

На сегодняшний день население Швейцарии составляет 9,034 миллиона человек. За последние 60 лет оно увеличилось почти в два раза.