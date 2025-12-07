МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Швейцарии хотят ограничить численность населения на 10 миллионах человек

За данную инициативу проголосовала почти половина населения страны.
Тимур Юсупов 07-12-2025 22:32
© Фото: Marijan Murat, dpa, Global Look Press

В Швейцарии прозвучало предложение установить предельную численность населения страны. Как пишет издание Bloomberg, изначально предложенная оппозиционной Народной партией инициатива была поддержана практически половиной населения страны (48%).

Согласно плану, количество жителей Швейцария не должно превышать 10 миллионов человек - при достижении этой отметки страна сможет выйти из международных соглашений, в том числе из договора о свободном передвижении по Евросоюзу.

Сообщается, что предложение вызвало настолько бурную положительную реакцию в обществе, что голосование по данной инициативе может начаться уже в июне 2026 года. Официальных комментариев правительства страны пока что не поступало.

На сегодняшний день население Швейцарии составляет 9,034 миллиона человек. За последние 60 лет оно увеличилось почти в два раза.

#в стране и мире #Европа #Население #Швейцария #демография
