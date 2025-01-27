В Москве состоялся благотворительный концерт «Остров Радости»

В Московском театре «Геликон-опера» прошел благотворительный концерт «Остров радости» в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Его посвятили подвигу артистов Ленинградского театра музыкальной комедии, который не переставал работать все дни осады.

Иногда артисты выходили на сцену и дважды в день. Они дарили зрителям радость и надежду, напоминая, что жизнь продолжается. За время блокады в театре прошло 15 премьер. Зрители занимали очередь за билетами с пяти утра. До Победы не дожили 64 артиста.

В памятный концерт авторы включили произведения из репертуара театра, мелодии, которые помогали ленинградцам выстоять.

Ранее в зале «Октябрьский» на концерте «Ленинградская Победа» состоялась торжественная церемония награждения ветеранам медалей в честь 80-летия Победы. Участники Великой Отечественной войны получили награды из рук президента России Владимира Путина.