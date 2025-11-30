В Перми скончался актер из «Реальных пацанов» и ведущий «Что? Где? Когда?»

В Перми в возрасте 45 лет скончался актер и телеведущий Дмитрий Красильников, наиболее известный съемками в сериале «Реальные пацаны» и ролью ведущего в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». О смерти артиста рассказал администратор местного стендап клуба, в котором часто выступал Красильников.

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно тёплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче. Дима ушёл из жизни 6 декабря после инсульта», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте клуба.

Уточняется, что два дня назад Дмитрий в очень тяжелом состоянии попал в реанимацию после апоплексического удара. Прощание с актером пройдет во вторник в 15:00 по местному времени.