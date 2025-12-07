МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
При пожаре в ночном клубе на севере Гоа погибли не менее 23 человек

Генпрокуратура предполагает, что большая часть погибших - это сотрудники ночного клуба.
Дарина Криц 07-12-2025 01:59
© Фото: Javed Dar, XinHua, Global Look Press

С субботы на воскресенье в ночном клубе индийского штата Гоа произошел пожар, который унес жизни по меньшей мере 23 человек. Большая часть из них являлась сотрудниками заведения. О произошедшем в курортном месте сообщила местная газета Indian Express.

«По данным полиции, пожар вспыхнул около полуночи в клубе Birch by Romeo Lane в Баге, одном из самых популярных пляжей прибрежного штата», - говорится в сообщении СМИ.

Причиной ЧП по оценке правоохранителей мог стать взрыв газового баллона. Для ликвидации последствий пожара прибыли несколько расчетов. До раннего утра воскресенья, 7 декабря, там проводили спасательные работы.

Согласно данным генерального прокурора, возгорание охватило кухню на первом этаже здания, которая и в большей степени пострадала. Большинство тел извлекли именно из зоны кухни, на основании этого генпрокурор сделал вывод, что погибшие работали в клубе. Еще два тела найдены на лестнице.

#в стране и мире #Индия #пожар #ЧП #ночной клуб #Гоа
