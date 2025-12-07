Властям Германии было бы целесообразно обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой снова поставлять газ. Об этом заявил газете Welt сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Фабио де Мази.

«Это, например, на самом деле стало бы целесообразной политикой, если бы мы пришли к господину Путину и сказали: «Мы готовы также снова получать газ и хотим увязать это с режимом прекращения огня на Украине», - сказал де Мази.

«Союз социальная справедливость и экономическая разумность» является преемником партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость». Однако сама Вагенкнехт и несколько ее сторонников покинули объединение из-за возникших разногласий.

Первое заседание обновленной партии состоялось 6 декабря. Тогда же и было принято решение о ее переименовании.

Ранее стало известно о том, что ЕС за последние два года потратил денег на российский газ больше, чем на Украину.