РСТ: эвакуация в Таиланде проводится вне зон массового туризма

Российским туристам не угрожает опасность из-за напряженности на границе с Камбоджей.
Константин Денисов 07-12-2025 17:40
© Фото: La Heng XinHua, Global Look Press

Российским туристам не угрожает опасность из-за обострения ситуации на границе с Камбоджей. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Российского союза туроператоров (РСТ).

«На текущий момент ситуация, связанная с напряженностью на границе Таиланда и Камбоджи, не оказывает существенного влияния на безопасность российских туристов. Речь идет о локальных мерах в приграничных провинциях Сурин, Сисакет, Бурирам и Убон-Ратчатхани - эти территории не относятся к зонам массового туризма и находятся на значительном удалении от ключевых курортов, таких как Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби», - говорится в сообщении.

Также в союзе добавили, что российские туроператоры не организовывают туров в районы, в которых была объявлена эвакуация. Они не пользуются популярностью и не являются туристическими.

В то же время, в РСТ отметили, что Таиланд остается одним из самых популярных направления у россиян для отдыха. Поток составляет 1,5 млн поездок в год.

Ранее сообщалось о том, что власти Таиланда объявили срочную эвакуацию в четырех приграничных районов из-за стрельбы 7 декабря.

#в стране и мире #стрельба #граница #туризм #РСТ #Таиланд #камбоджа
