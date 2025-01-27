В Техасе во время стрельбы в ночном клубе погиб один человек

В американском штате Техас произошла стрельба, во время которой погиб один человек и еще не менее восьми получили ранения. Инцидент случился рано утром в воскресенье в одном из ночных клубов города Амарилло. О происшествии со ссылкой на местную полицию написало издание USA TODAY.

«По данным полиции, один человек погиб и восемь получили ранения после того, как мужчина открыл стрельбу в ночном клубе в Амарилло, штат Техас», - уточнила журналист Джулия Гомес.

Прибывшая на место полиция обнаружила там девять человек с огнестрельными ранениями. В больнице от полученных множественных огнестрельных ранений скончался один из пострадавших, 25-летний Джон Лава Луиму.

Американские правоохранители арестовали троих подозреваемых, двум из них предъявили обвинение по нескольким пунктам, включая убийство.