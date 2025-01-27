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В Техасе во время стрельбы в ночном клубе погиб один человек

Полиция задержала троих подозреваемых, двум из которых предъявили обвинения, включая убийство.
Дарина Криц 2025-01-27 01:26:28
© Фото: © IMAGOmpi34 www.imago-images.de Global Look Press

В американском штате Техас произошла стрельба, во время которой погиб один человек и еще не менее восьми получили ранения. Инцидент случился рано утром в воскресенье в одном из ночных клубов города Амарилло. О происшествии со ссылкой на местную полицию написало издание USA TODAY.

«По данным полиции, один человек погиб и восемь получили ранения после того, как мужчина открыл стрельбу в ночном клубе в Амарилло, штат Техас», - уточнила журналист Джулия Гомес.

Прибывшая на место полиция обнаружила там девять человек с огнестрельными ранениями. В больнице от полученных множественных огнестрельных ранений скончался один из пострадавших, 25-летний Джон Лава Луиму.

Американские правоохранители арестовали троих подозреваемых, двум из них предъявили обвинение по нескольким пунктам, включая убийство.

#в стране и мире #стрельба #сша #ночной клуб #штат Техас #погиб человек
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