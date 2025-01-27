Умер актер Игорь Янковский

На 74-м году жизни не стало актера Игоря Янковского. Он скончался после продолжительной борьбы с онкологией, сообщает издание Life.

«В настоящее время известно, что смерть наступила в результате борьбы с онкологическим заболеванием, от которого он страдал в течение нескольких лет. Несколько дней назад его госпитализировали в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Игорь Янковский был представителем знаменитой актерской династии - он являлся племянником народного артиста СССР Олега Янковского. Окончив Театральное училище имени Щукина, он долгое время служил актером в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Широкую известность ему принесла роль в фильме «Приключения принца Флоризеля», а также участие в телепередаче «Алчность» на канале НТВ.

Янковский также являлся основателем Российской ассоциации рекламных агентств (АКАР), где занимал должность президента с 2004 года.