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Умер актер Игорь Янковский

Племяннику народного артиста СССР Олега Янковского было 73 года.
Никита Матосов 2025-01-27 14:01:21
© Фото: Telegram, popularnews_ru

На 74-м году жизни не стало актера Игоря Янковского. Он скончался после продолжительной борьбы с онкологией, сообщает издание Life.

«В настоящее время известно, что смерть наступила в результате борьбы с онкологическим заболеванием, от которого он страдал в течение нескольких лет. Несколько дней назад его госпитализировали в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Игорь Янковский был представителем знаменитой актерской династии - он являлся племянником народного артиста СССР Олега Янковского. Окончив Театральное училище имени Щукина, он долгое время служил актером в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Широкую известность ему принесла роль в фильме «Приключения принца Флоризеля», а также участие в телепередаче «Алчность» на канале НТВ.

Янковский также являлся основателем Российской ассоциации рекламных агентств (АКАР), где занимал должность президента с 2004 года.

#актер #Трагедия #АКАР #игорь янковский #олег янковский
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