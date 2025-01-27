ФБР: в районе Нью-Йорка пройдут крупные учения по ядерной безопасности

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило о проведении крупных учений по ликвидации последствий ядерных инцидентов в Нью-Йорке. Эти мероприятия начнутся 26 января и завершатся 31-го числа того же месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Учения не представляют угрозы для местных жителей. Население призываем сохранять спокойствие и не беспокоиться из-за возможного присутствия военных подразделений, авиации и людей в защитных костюмах», - говорится в сообщении.

По данным ФБР, учения охватят территории городов Скенектади, Олбани и Саратоги в штате Нью-Йорк. В мероприятиях примут участие Министерство обороны, Министерство энергетики, Национальная администрация по ядерной безопасности, ФБР и Министерство внутренней безопасности, специалисты Пентагона, а также местные службы полиции, пожарной охраны и медицинские учреждения. Мероприятия пройдут без участия широкой публики и средств массовой информации.

В пресс-службе напомнили, что подобные учения проводятся властями Соединенных Штатов каждые два года на регулярной основе.